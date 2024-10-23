IT-эксперт Пластинина не рекомендует покупать ноутбуки с ОЗУ меньше 8 ГБ

Директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина выделила основные моменты при выборе нового ноутбука.

В беседе с Газетой.ру она рассказала, что первым делом стоит определить, для каких задач будет использоваться ноутбук. Если планируется выполнять базовые функции, такие как работа с текстами и интернет-серфинг, подойдут более доступные модели.

Для сложных задач, например, программирования или графического дизайна, потребуется более мощное устройство.

Рекомендуется выбирать ноутбуки с процессорами Intel Core i3 или i5, которые обеспечивают хорошую производительность для большинства задач. Оперативная память (ОЗУ) должна начинаться от 8 ГБ, а SSD-накопители (ПЗУ) — от 256 ГБ для быстрой загрузки системы и приложений.

Размер экрана также имеет значение. Оптимальным вариантом будет экран в диапазоне 11–14 дюймов с разрешением не менее Full HD и матовым покрытием, а также режимом защиты глаз Eye Comfort для комфортной работы с мультимедийным контентом.

Важно учесть наличие достаточного количества портов для подключения внешних устройств, таких как флеш-накопители и принтеры. Для пользователей, интересующихся играми или видеомонтажом, стоит рассмотреть устройства с дискретными видеокартами.

Перед покупкой нужно проверить, какая операционная система установлена на ноутбуке, чтобы избежать проблем с совместимостью программ. Также стоит обратить внимание на время работы от аккумулятора — не менее 6 часов без подзарядки, а также на качество динамиков и веб-камеры для онлайн-уроков и общения с одноклассниками.