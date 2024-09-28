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IT-эксперт Овчаров: Android-смартфоны с подвязкой к Google могут столкнутся с ограничениями

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Google ограничила создание новых аккаунтов в России, что подтвердили в Минцифры.

Специалист в IT-сфере Дмитрий Овчаров в эфире «Радио Крым» отметил, что есть вероятность, что Google может полностью заблокировать доступ российских пользователей к своим сервисам на устройствах с операционной системой Android.

Овчаров пояснил, что Google может отключать аккаунты по географическому признаку, что усложнит использование смартфонов с сервисами компании. Хотя базовые функции, вероятно, сохранятся, зарегистрировать новый смартфон станет затруднительно.

Если Google решит заблокировать смартфоны российских пользователей, им, возможно, придется перепрошивать устройства, что потребует помощи специалистов.

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