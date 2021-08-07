Главная » Новости

IT-эксперт Мясоедов озвучил способные спасти жизнь приложения для смартфона

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 85 Опубликовано

Существуют приложения, которые способны в некоторых ситуациях реально спасти жизнь человека, и о них рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов.

Общаясь с журналистами агентства «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов озвучил способные спасти жизнь приложения для смартфона, отметив, что он делит такие программы на три категории. По его словам, приложения могут быть справочно-информационные, медицинские и для путешествий, но все они в некоторых ситуациях могут быть очень полезными и должны быть установлены на смартфонах.

«Самое важное помнить о необходимости заблаговременно устанавливать подобное ПО, особенно если планируется дальняя поездка или насыщенное мероприятие. Благодаря техническим возможностям современных устройств, приложения занимают незначительную часть внутренней памяти и могут функционировать одновременно», — говорит специалист.

Особое внимание было уделено медицинским приложениям, которые могут не только помочь с диагностикой, но и помогают следить за графиком приема лекарств, температурой тела или сердцебиением. В условиях отсутствия интернета можно воспользоваться картой или компасом, а в экстренных ситуациях неплохо было бы иметь инструкцию для действий, чтобы не растеряться, например, во время пожара, либо утечки ртути.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов