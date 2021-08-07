Существуют приложения, которые способны в некоторых ситуациях реально спасти жизнь человека, и о них рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов.

Общаясь с журналистами агентства «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов озвучил способные спасти жизнь приложения для смартфона, отметив, что он делит такие программы на три категории. По его словам, приложения могут быть справочно-информационные, медицинские и для путешествий, но все они в некоторых ситуациях могут быть очень полезными и должны быть установлены на смартфонах.

«Самое важное помнить о необходимости заблаговременно устанавливать подобное ПО, особенно если планируется дальняя поездка или насыщенное мероприятие. Благодаря техническим возможностям современных устройств, приложения занимают незначительную часть внутренней памяти и могут функционировать одновременно», — говорит специалист.

Особое внимание было уделено медицинским приложениям, которые могут не только помочь с диагностикой, но и помогают следить за графиком приема лекарств, температурой тела или сердцебиением. В условиях отсутствия интернета можно воспользоваться картой или компасом, а в экстренных ситуациях неплохо было бы иметь инструкцию для действий, чтобы не растеряться, например, во время пожара, либо утечки ртути.