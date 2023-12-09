IT-эксперт Мясоедов: мошенники стали чаще воровать банковские вклады через телефон

В интервью агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о том, что банковские приложения являются одними из самых уязвимых и подверженных атакам мошенников.

Особенно уязвимы смартфоны на операционной системе Android, так как они подвержены атакам вирусов-кейлоггеров. Эти вирусы позволяют злоумышленникам перехватывать пароли пользователей. Еще одна категория вирусов — трояны, которые могут управлять телефоном и совершать действия от имени пользователей.

Мошенники атакуют мобильные банки с помощью СМС, которые маскируются под официальную рассылку, чтобы получить коды для входа в приложение. Также появляются фейковые банковские программы, которые предлагают скачать в обход официальных магазинов приложений. Хакеры пользуются этим, чтобы получить доступ к личным данным пользователей.

Однако, по словам Мясоедова, эти уловки мошенников можно легко вычислить, если клиент будет следовать рекомендациям банка, использовать антивирусное программное обеспечение и установить дополнительную защиту на свои банковские приложения.