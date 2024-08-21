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IT-эксперт Меджидов: Хакеры могут взломать устройства через Bluetooth

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Ведущий аналитик в сфере кибербезопасности МТС Web Services Джамил Меджидов сообщил, что хакеры способны атаковать почти любые устройства через Bluetooth.

IT-эксперт Меджидов: Хакеры могут взломать устройства через Bluetooth

Злоумышленники могут создать фальшивую доверенную сеть, к которой автоматически подключатся гаджеты жертвы.

По словам эксперта, которые приводят РИА Новости, хакеры используют специальные программы для поиска активных Bluetooth-соединений и могут видеть историю подключений устройства. Это позволяет им обмануть гаджет, заставив его подключиться к их сети.

Такой метод может привести к компрометации данных, управлению устройством и даже установке вредоносных программ. Чаще всего атаки происходят в общественных местах, и для них достаточно обычного ноутбука и недорогого Bluetooth-адаптера.

Чтобы защититься от таких атак, Меджидов рекомендует:

Отключать Bluetooth, когда он не нужен.
Отключать функции обмена данными в приложениях, например AirDrop.
Использовать надежные пароли и не принимать запросы от незнакомых устройств.
Регулярно обновлять устройства для закрытия уязвимостей.
Настраивать параметры видимости Bluetooth, чтобы только известные устройства могли обнаружить ваш гаджет.

Существуют также различные виды атак через Bluetooth, такие, как BlueJacking и BlueSnarfing, которые могут привести к нежелательным последствиям.

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