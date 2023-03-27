IT-эксперт Магомедов: смартфон стоит проверять на оригинальность после его покупки

Специалист рассказал, что стоит проверять после покупки нового смартфона.

В беседе с «Газетой.Ru» заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов сообщил, что в первую очередь стоит проверить оригинальность. Также важно выключить и некоторые функции, в числе которых автоматическое подключение к сети. Для проверки оригинальности специалист предлагает сравнить IMEI-код на корпусе и упаковке, и если выявлено несоответсвие нужно обращаться к продавцу.

«Следующим этапом является процедура ознакомления с инструкцией производителя. Данный пункт пользователи зачастую пропускают, считая, что с новым устройством возможно и нужно обращаться таким же образом, как и с предыдущим. Однако я рекомендую прочитать хотя бы базовые части инструкции, особенно если речь идет о непопулярных и мало распространенных брендах. Также, нужно проверить наличие обновлений системы», — сказал Магомедов.

Следующим действием является перенос аккаунта со старого устройства, затем настройка механизмов безопасности,

«Включите функцию «Поиск устройства»: потерять смартфон, особенно только что купленный, крайне неприятно. Установите блокировку экрана и отключите функцию автоматического подключения к сети Wi-Fi, чтобы не стать жертвой киберпреступников в общественных местах с открытой сетью. Дополнительной защитой будет являться установка доверенного антивируса», — посоветовал эксперт.

Только после вышеописанного стоит приступать к персонализации.