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IT-эксперт Магомедов объяснил, стоит ли бояться мошенников, подделывающих ваш голос

Автор На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

Злоумышленники уже научились подделывать голоса с помощью записанных фраз. Стоит ли опасаться этого, рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

В беседе с «Лентой.ру» он сообщил, что пока это не несет угрозы, так как в дальнейшем слепок голоса не возможно использовать для доступа к банковским счетам или другой важной информации. Магомедов напомнил о случае, когда ИИ сымитировал голос владельца счета и в результате доступ к деньгам оказался открытым.

В этом случае потребуется целый набор данных, а записанных враз будет не достаточно. Даже если пользоваться биометрией по голосу, то при использовании такой технологии учитывается ряд параметров, то есть система учитывает устройство, с которого звонят, местоположение, номер телефона, IP-адрес и другие немаловажные детали.

Только совокупность корректных данных позволит открыть доступ к управлению счетом или другими услугами, отмечает специалист.

 «Кроме того, представители банковских структур не раз подчеркивали, что операторы, принимающие звонок, также снабжены подробными инструкциями и могут различить «красные флажки», сигнализирующие о возможных мошенниках», — отметил собеседник.

Шамиль Магомедов добавил, что самым действенным, при этом и радикальным способом защиты является отказ в разговоре с незнакомцами. Он пояснил, что даже если звонок от банка, лучше его сбросить. Официальные организации или банки найдут способ, как донести необходимую информацию.

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