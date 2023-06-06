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IT-эксперт Кузнецов сообщил гражданам РФ о способах защиты iPhone от хакерских атак

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iPhone в отличие от Android-смартфонов считаются более защищенными от опасных вирусов и троянов, но специалисты в последнее время фиксируют вредоносные приложения и для смартфонов от Apple.Сотрудник «Лаборатории Касперского» Игорь Кузнецов призвал пользователей iPhone чаще перезагружать устройства, чтобы избавится от рабочего вируса.

В актуальных версиях iOS вредоносные приложения способны работать только до перезагрузки.

По словам представителя «Лаборатории Касперского», регулярные перезагрузки смартфона под управлением iOS позволяют прервать работу вирусной программы.

Также Кузнецов советует своевременно устанавливать обновления, так как в них помимо улучшений и изменений присутствует пакет безопасности.

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