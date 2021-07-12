IT-эксперт Косарев поведал о скрытых возможностях смартфона

Многие пользователи не знают все возможности своего смартфона, часть из них для владельцев просто не нужна.

Директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев, агентству «Прайм» рассказал про скрытые возможности современных смартфонов.

Современные аппараты позволяют контакты выносить на рабочий стол, чтобы можно было звонить, не открывая контакты или список набранных.

При активации режима разработчика, в настройках можно ускорить работу анимации, а для этого требуется выбрать пункты анимации и нажать ускорить их. Это увеличит скорость телефона и сократит время на манипуляции с ним.

Также не многие знают, что в настройках специальных возможностей на главный экран можно вынести меню, где регулируется яркость, громкость и ряд других параметров.

Активация данной функции будет полезна в аппаратах с большой диагональю дисплея. В разделе специальных возможностей также можно включить функцию прочтения текстов.

В современных смартфонах еще есть функция гостевого режима. При ее активации без опаски можно передавать аппарат другим людям, так как у них не будет доступа к данным владельца устройства.