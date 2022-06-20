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ИТ-эксперт Клименко уверен, что запрет на скачивание Windows обернётся проблемами для граждан РФ

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Недавно стало известно, что Microsoft россиянам запретила с официального сайта скачивать Windows 10, а также «Помощника по установке» Windows 11.
При этом, если пользователь использует VPN, то образы операционной системы скачать можно. Пока достоверно неизвестно, это ошибка Microsoft, или россиянам закрыли доступ к ОС.

По словам эксперта в IT-сфере Германа Клименко, заперт доступа к Windows 10 и 11 может вызвать проблемы в работе компьютеров в РФ.

«Проблема есть и в том, что компания может не только запретить устанавливать 10 и 11 Windows, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов. Не зря же все рекомендуют обновлять компьютер как можно чаще, чтобы избежать проникновения вредоносных программ» — сказал изданию «Взгляд» эксперт в IT-сфере Герман Клименко.

Клименко также напомнил, что в России есть альтернативы популярной Windows, а это ALT Linux или Astra Linux, но тут стоит отметить, что для многих эти операционные системы непривычны, а некоторым даже непонятны.

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