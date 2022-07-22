IT-эксперт Кашкин сообщил, что почти 90% бесплатных VPN не являются безопасными

Специалист рассказал, что большая часть популярных бесплатных VPN-сервисов является небезопасной.

Об этом в беседе с «Лентой.ру» поведал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. По его словам, небезопасными являются почти 90% бесплатных VPN.

«Разработчики и зарубежные магазины приложений либо не информируют клиентов о потенциальной угрозе, либо помещают условия политики конфиденциальности в труднодоступные локации внутри программы», — сказал Евгений Кашкин.

Чаще всего программы передают данные о пользователях третьим лицам, а каждая пятая скрывает реальный IP-адрес клиентов.

Использование таких программ несет угрозу личной и финансовой безопасности. В 87% программах перекатывается трафик пользователя, 39% сервисов устанавливают сторонние приложения, которые передают информацию о местоположении и данные о провайдере.

Эта информация может быть использована злоумышленниками для получения доступа к ряду данных пользователя, а это пароли от банковских карт или личных кабинетов на других сайтах.