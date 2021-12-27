IT-эксперт Кашкин рассказал об опасности использования мобильного банка на смартфонах

Специалист считает, что использование мобильного банка упрощает мошенникам взлом и списание денежных средств со счета.

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал журналистам о главной опасности мобильных приложений кредитных организаций.

При использовании мобильного банка для оплаты пользователи сами ведутся на уловки мошенников, и переходят на сомнительные ссылки, на станице которых им предлагают оплатить какой-либо товар с помощью карты.

Кашкин советует быть внимательными и не переходить на ссылки, если они поступили от подозрительного номера или почты.

Также лучше всего пользователям вести лимит на ежедневные транзакции, таким образом можно защитить средства и не потерять большую сумму.

Это также позволит вовремя среагировать и заблокировать карты.