IT-эксперт Избаенков: мошенники начали использовать голосовой фишинг

Развитие искусственного интеллекта привело к появлению новых схем мошенничества, включая использование дипфейков. Директор направления кибербезопасности EdgeЦентр, Артем Избаенков, рассказал об этом «Газете.ру».

Дипфейки — это метод, при котором искусственный интеллект используется для создания реалистичных видео- и аудиозаписей. Мошенники могут использовать эту технологию, чтобы создать видео, в котором, например, CEO компании якобы призывает к переводу средств на определенный счет. Эта технология также используется для создания компрометирующего материала для шантажа.

Еще одна новая схема — голосовой фишинг. В этом случае искусственный интеллект используется для имитации голоса определенного человека, такого как коллега по работе или близкий родственник. Мошенники могут позвонить и, используя синтезированный голос, попросить перевести деньги или предоставить конфиденциальные данные.

Искусственный интеллект также используется для автоматизации фишинговых атак. Традиционно фишинговые атаки требуют большого количества ручной работы для создания убедительных поддельных сайтов или писем. С помощью искусственного интеллекта мошенники могут автоматизировать этот процесс, увеличивая масштаб атак и их эффективность.

Эти новые схемы мошенничества, использующие искусственный интеллект, требуют от людей быть более бдительными и осведомленными о потенциальных угрозах.