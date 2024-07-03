IT-эксперт: использование чехлов летом может привести к опасному нагреву смартфона

Наталья Голицына, руководитель отдела телефонии розничной сети МТС, дала несколько советов о том, как беречь свой смартфон от жары.

Во-первых, нужно избегать прямых солнечных лучей. Если смартфон будет лежать на шезлонге или на земле под открытым небом, он быстро нагреется и может сломаться.

Если вы активно используете смартфон на солнце, рекомендуется делать перерывы или использовать специальные аксессуары для охлаждения, например, чехлы-охладители с кулерами.

Голицына также предупредила, что если у вас нет такого чехла, лучше временно не использовать защитные аксессуары, чтобы не мешать нормальному охлаждению смартфона.

Не следует закрывать устройство тканями, плотными чехлами или другими предметами, которые могут помешать циркуляции воздуха вокруг смартфона.

Кроме того, важно ограничивать использование энергозатратных приложений, таких как игры, программы для обработки видео или камера. Эти приложения нагружают процессор и аккумулятор, ускоряя нагрев смартфона.

Источник: Газета.ру.