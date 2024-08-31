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IT-эксперт Голицына: не стоит загружать обновления ОС сразу после их выхода

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Чтобы избежать превращения смартфона в «кирпич», эксперты рекомендуют следовать нескольким простым правилам. Наталья Голицына, руководитель отдела телефонии в МТС, поделилась советами в беседе с «Газетой.ру».

Она отметила, что важно осторожно относиться к обновлениям. Когда появляется новая версия операционной системы, лучше подождать хотя бы неделю, чтобы узнать о возможных ошибках.

Голицына также предостерегла от установки приложений из непроверенных источников, так как это может привести к вредоносному ПО. Рекомендуется загружать приложения только из официальных магазинов, чтобы защитить свои данные.

Недавно была обнаружена уязвимость, позволяющая вывести интерфейс устройства из строя с помощью определённых символов. Это может нарушить работу телефона. Эксперт советует не давать телефон посторонним и быть осторожными, особенно с автоматическими обновлениями.

Кроме того, важно создавать резервные копии данных, чтобы восстановить информацию в случае сбоя. Голицына призывает следить за новыми обновлениями и актуальными угрозами безопасности.

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