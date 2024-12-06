ИТ-эксперт Голицына: даже заряженный смартфон может отключиться на морозе

Температура ниже нуля негативно влияет на работу аккумулятора в смартфонах. В некоторых случаях батарея может разрядиться мгновенно, что приводит к потере связи в неподходящий момент.

Об этом рассказала Наталья Голицына, руководитель отдела телефонии в МТС в беседе с Газетой.ру.

Она отметила, что на морозе производительность аккумулятора значительно снижается. Даже если смартфон не используется активно, его батарея будет быстро разряжаться. Устаревшие аккумуляторы могут отключаться даже при полном заряде.

Чтобы избежать быстрой разрядки в зимний период, Голицына посоветовала носить телефон во внутреннем кармане одежды или сумки. Также она рекомендовала использовать наушники для длинных разговоров, чтобы не доставать телефон на холоде.

Эксперт добавила, что стоит отключать Bluetooth, GPS и Wi-Fi, когда эти функции не нужны, так как они продолжают потреблять энергию в фоновом режиме.

В целом, холодная погода обычно не вызывает необратимого повреждения аккумулятора, но лучше заранее позаботиться о его защите от мороза.