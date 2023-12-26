IT-эксперт Галов нашел причину уязвимости старых телефонов перед хакерами

Устройства с устаревшими версиями операционной системы Android привлекают больше внимания хакеров из-за их обширного распространения по всему миру.

Руководитель «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов в беседе с «РИА Новости» отметил, что Android смог обогнать iOS по популярности в 2012 году и до сегодняшнего дня остается на первом месте.

Одна из причин, почему Android интереснее хакерам, заключается в том, что у него больше потенциальных жертв. Это связано с тем, что на рынке существует спрос на бюджетные устройства, которые работают на устаревших версиях Android из-за их низких требований к железу.

В результате, много людей использует устройства с устаревшими версиями Android, что делает их уязвимыми из-за отсутствия последних обновлений безопасности.

Однако, по словам Галова, еще одной причиной интереса хакеров к Android является то, что устройства на этой платформе получают обновления быстрее, включая последние патчи безопасности. В то время как устройства iOS поддерживаются дольше, что позволяет владельцам получать обновления ОС на протяжении длительного времени.

Разработчики антивирусного ПО также обеспечивают безопасность устройств на старых версиях Android, а не только на самых новых версиях.

Источник: РИА Новости.