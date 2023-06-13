IT-эксперт Фесенко назвала признаком взлома WhatsApp зависание мессенджера

Злоумышленникам достаточно просто взломать приложение WhatsApp пользователя, так как для этого используются фишинговые страницы.

Есть несколько признаков того, что приложение может быть взломано. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала специалист по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Мария Фесенко.

По ее словам, в числе признаков могут быть частые зависания, произвольная перезагрузка, различные помехи при разговоре с другим пользователем при стабильном соединении, перегрев аккумулятора, или чрезмерное потребление трафика.

Чаще всего злоумышленники взламывают мессенджер с помощью фишинговых страниц, когда пользователь переходит по ссылке или скачивает файл.

Минимизировать вероятность взлома приложения можно при помощи ограничений доступа приложения к устройству, в числе которых может быть геолокация, микрофон и другое.