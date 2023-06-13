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IT-эксперт Фесенко назвала признаком взлома WhatsApp зависание мессенджера

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Злоумышленникам достаточно просто взломать приложение WhatsApp пользователя, так как для этого используются фишинговые страницы.

Есть несколько признаков того, что приложение может быть взломано. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала специалист по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Мария Фесенко.

По ее словам, в числе признаков могут быть частые зависания, произвольная перезагрузка, различные помехи при разговоре с другим пользователем при стабильном соединении, перегрев аккумулятора, или чрезмерное потребление трафика.

Чаще всего злоумышленники взламывают мессенджер с помощью фишинговых страниц, когда пользователь переходит по ссылке или скачивает файл.

Минимизировать вероятность взлома приложения можно при помощи ограничений доступа приложения к устройству, в числе которых может быть геолокация, микрофон и другое.

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