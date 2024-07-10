IT-эксперт: двухфакторная аутентификация не гарантирует полную защиту от взлома

Более 42% россиян используют двухфакторную аутентификацию для защиты своих финансовых данных, согласно исследованию финансового маркетплейса «Выберу.ру», о котором сообщила «Российская газета».

Хотя этот метод обеспечивает дополнительную безопасность, эксперты отмечают, что он не является полной защитой от мошенников.

Исследование проанализировало ответы 2500 российских пользователей старше 18 лет. Оказалось, что более 40% опрошенных используют двухфакторную аутентификацию на своих критически важных учетных записях и финансовых приложениях, помимо обычных паролей и пин-кодов.

Этот метод требует предоставления как минимум двух типов данных из трех: пароля, компактного устройства (как правило, смартфона) для получения кода доступа и биометрических данных.

IT-эксперт Алексей Ермаков объясняет, что для взлома двухфакторной аутентификации злоумышленникам потребуется знать в два раза больше информации, чем для обычной защиты с помощью пароля.

«Двухфакторная аутентификация — это не панацея от мошенников. Нельзя сказать, что такой способ в два или в три раза лучше других, так как зачастую пользователь сам дает мошенникам доступ к своим данным, переходя по сомнительным ссылкам, пользуясь фальшивыми ресурсами в интернете или просто становясь жертвой социальной инженерии. Таким образом, низкая информационная грамотность пользователя может минимизировать пользу двухфакторной аутентификации», — говорит Ермаков.

Исследование также отмечает увеличение числа россиян старше 45 лет, которые обеспокоены безопасностью своих устройств. В 2024 году эта возрастная группа составила треть всех участников опроса, и 80% из них приняли меры по защите от финансового мошенничества.

Данные Банка России показывают, что в первом квартале 2024 года мошенники пытались похитить 2 трлн рублей, из которых им удалось получить 4,3 млрд рублей.

Устройства, особенно телефоны, сегодня содержат множество важных персональных данных, включая банковские приложения. Поэтому защита устройств от мошенников становится обязательным требованием в области цифровой безопасности пользователей.

Источник: РГ.