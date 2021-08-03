По словам эксперта, быстро определить заражён смартфон вирусом или нет, очень сложно и на это требуется некоторое время.

Сотрудник «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, рассказал, как можно переделить наличие вредоносной программы, которая может следить за пользователем через камеру или микрофон смартфона.

Для этого следует обратить внимание на расход заряда аккумулятора и потребляемый трафик, если последний резко вырос, а аппарат начал быстро разряжаться, значит с высокой долей вероятности на устройстве появился вредоносный вирус.

Также стоит обратить внимание на появление приложений, которые пользователь не устанавливал.

В целом все современные вирусы на смартфонах сейчас ведут себя очень тихо, и выявить их можно только с помощью антивирусных программ.