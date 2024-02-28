IT-эксперт Дащенко: утечка данных наиболее вероятна с дешевых смарт-устройств

Эксперт Владимир Дащенко из Kaspersky ICS CERT предупреждает владельцев «умных» устройств о возможности утечки их данных, особенно если устройства являются дешевыми.

Он отмечает, что такие устройства, особенно китайские, могут не обеспечивать должного уровня защищенности, и владельцы должны быть готовы к тому, что их данные могут стать товаром.

Однако эксперт не считает все «умные» устройства угрозой. Они активно используются в промышленности для аналитики и помогают бизнесу развиваться. Однако он рекомендует быть осторожными в частных случаях.

Некоторые атаки на «умные» устройства не требуют больших усилий. Если злоумышленники обнаружат вектор атаки на одно устройство, они могут использовать такую же тактику для атаки на другие устройства. Взломанное устройство в таком случае становится точкой входа для атак на другие устройства в сети.

Известны случаи крупных утечек данных, таких как фотографии владельцев «умных» пылесосов или обнаружение секретных военных баз с помощью фитнес-браслетов.

Некоторые производители предупреждают о сборе персональных данных для статистики и маркетинговых целей. Например, Samsung предупреждает, что их «умные» телевизоры могут записывать голосовые данные, даже когда они выключены.

Эксперт отмечает, что сбор данных является очевидным, но важно, как эти данные используются, хранятся и защищаются.