IT-эксперт Артем Геллер рассказал о преимуществах двухфакторной аутентификации

Введение двухфакторной аутентификации на «Госуслугах» является положительным и важным шагом для обеспечения безопасности пользователей и их персональных данных. Артем Геллер отмечает, что подобные методы авторизации уже широко распространены и успешно используются на различных сервисах, и включение их на платформу «Госуслуги» является логичным развитием.

Двухфакторная аутентификация предполагает использование двух различных методов для подтверждения личности пользователя.

Например, помимо обычного логина и пароля, может быть использовано подтверждение через сотовый телефон с получением СМС-кода или другие методы дополнительной аутентификации. Это значительно повышает уровень безопасности платформы и информации, которой пользователи обмениваются с государством через «Госуслуги».

Введение двухфакторной аутентификации на «Госуслугах» соответствует современным требованиям безопасности и следует общей тенденции в индустрии. Это позволит снизить вероятность несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей и защитить их от возможных взломов и утечек информации.

Артем Геллер также отмечает, что государственные ресурсы, такие как «Госуслуги», должны быть доступны всем слоям населения, включая людей с разным уровнем технической подготовки. Введение новых и более сложных способов авторизации может быть сложным для таких ресурсов, однако это необходимый шаг для обеспечения безопасности и защиты персональных данных пользователей.

В целом, введение двухфакторной аутентификации на «Госуслугах» является значимым улучшением и повышением уровня безопасности платформы, и оно соответствует современным стандартам информационной безопасности.

Источник: Газета.ру.