IT-эксперт Арланов предупредил водителей РФ о мошенничестве со страховками

Злоумышленники используют различные схемы, чтобы обмануть автовладельцев и получить доступ к их платежным данным.

Одной из распространенных схем является звонок от мошенников, которые выдают себя за агентов страховых компаний и предлагают скидки или акции. Они манипулируют клиентами и получают их платежные данные путем обмана, рассказал директор по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Павел Арланов.

Также появились случаи мошенничества через фишинговые сайты, которые являются копиями официальных сайтов страховых компаний. Мошенники заманивают автомобилистов низкими ценами, но в результате клиенты либо не получают полис, либо получают недействительный полис, который не покрывает расходы при ДТП.

Мошенники также могут отправлять электронные письма с поддельных адресов, копируя названия известных страховых компаний. После оплаты, они отправляют клиентам подделанные или просроченные документы.

Для избежания мошенничества с автостраховками рекомендуется быть осторожным и предпринимать следующие меры:

Проверяйте адреса сайтов в браузере и почтовые адреса, с которых приходят письма от страховых компаний. Убедитесь, что они указаны на официальном сайте компании.

Не открывайте ссылки в электронных письмах от неизвестных отправителей и не скачивайте вложенные файлы.

Не сообщайте свои конфиденциальные данные непроверенным страховщикам. Если получаете звонок от неизвестного агента, лучше положите трубку и самостоятельно позвоните в организацию, из которой, по их утверждению, был совершен звонок.

Проверяйте наличие лицензии на страховую деятельность у компании, в которой собираетесь оформить полис автострахования.

Внимательно проверьте серию и номер полиса. Мошенники могут использовать неактуальные серии полисов. Проверьте документ с помощью поиска по базе Российского союза автостраховщиков.

Источник: Лента.ру.