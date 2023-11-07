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IT-эксперт Анисимова заявила, что система распознает около 100 млн спам-писем каждый день

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Почтовым сервисам удается минимизировать получение нежелательных писем пользователями благодаря развитию технологий машинного обучения. Эксперт Мария Анисимова, программист-исследователь команды машинного обучения Почты Mail.ru в беседе с «Газетой.ру» пояснила, что ML-модель — это математическая функция, которая создается с использованием методов высшей математики и алгоритмов оптимизации для решения задач или предсказания определенного события на основе доступных данных.

Алгоритмы машинного обучения анализируют всю поступающую информацию в письмах, такие как репутация отправителя, URL, признаки картинок и текста, и выявляют подозрительные схемы для защиты пользователей от возможных угроз.

ML-модели регулярно дообучаются в автоматическом режиме благодаря обращениям пользователей и кликам на кнопку «Это спам», и в результате система распознает около 100 млн спам-писем каждый день.

Также системы почты анализируют «доверенных» рассыльщиков и принимают меры блокировки, если они не выполняют требования пользователей.

Важную роль играют также ML-модели Авторегистрации и Анализа взломов, которые блокируют подозрительные регистрации и определяют взломы в пользовательском ящике.

Для избежания взлома рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию.

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