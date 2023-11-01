Историческое достижение Team Spirit на The International

Команда Team Spirit по киберспортивной дисциплине Dota 2 добилась уверенной победы на главном турнире года – The International 2023.

«Пятерка» игроков, в которую входили киберспортсмены из России и Украины – Илья Yatoro Мулярчук, Денис larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Мирослав Mira Колпаков и Ярослав Miposhka Найденов, доказала, что не зря считалась главным фаворитом турнира еще до его начала.

Об этом свидетельствовали и котировки экспертов беттинг-сферы. В частности, в линии известного онлайн-казино Мелбет (https://betonmobile.by/kazino-melbet), выполняющего также функции букмекерской конторы с широкой линией киберспортивных событий, именно на Team Spirit предлагали самый низкий коэффициент при ставке на победителя The International 2023. И соответственно – шансы на итоговый триумф этого коллектива считались наиболее высокими.

Те фанаты Dota 2, которые решили доверить свои выгодные промокоды онлайн-казино (https://betonmobile.by/promo-codes) игрокам «Спиритов», в итоге не пожалели. Ведь команда на турнире, проходившем в Сиэтле с 12-го по 29-е октября, ни на минуту не позволила аналитикам и экспертам засомневаться в своей готовности выиграть данный ивент. Team Spirit без потерь прошла групповую стадию The International, а затем уже в плей-офф поочередно разобралась с соперниками из команд Virtus.pro, Team Liquid и LGD Gaming.

В решающем матче – гранд-финале, «Спириты» были еще более убедительны – со счетом 3:0 они разгромили команду Gaimin Gladiators, которая в начале нового календарного года считалась самой сильной на профессиональной сцене Dota 2, и стали обладателем почетного трофея.

Успех Team Spirit можно назвать поистине историческим, ведь команда уже во второй раз за последние три года выиграла The International, и повторила достижение другого знакового клуба в этой киберспортивной дисциплине – OG, который также дважды добивался триумфа на Инте. Остальным участникам данного грандиозного соревнования удавалось завоевывать главный трофей мамксимум по одному разу.

Призовой фонд турнира в Сиэтле в этомт году получился не таким выдающимся, как в 2021-м в Бухаресте, когда Team Spirit впервые побеждали на The International. Тогда, напомним, российско-украинскому коллективу удалось заполучить более 18 миллионов из общего рекордного в истории Dota 2 призвого куша. Сейчас же победителю досталось лишь 1.4 миллиона. Но, в любом случае, это не отменяет невероятного турнирного достижения «Спиритов» и их законного места в летописи киберспорта на многие годы вперед.