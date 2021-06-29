Согласно отчету, группа исследователей из Кембриджского университета вскоре сможет разработать систему зарядки аккумуляторов, которая сможет полностью зарядить разряженные аккумуляторы смартфонов за 5 минут. Исследовательскую группу возглавляет доктор Ашрей Рао из Кембриджской Кавендишской лаборатории. Команда исследовала поведение литий-ионных аккумуляторов при зарядке и разрядке и разработала механизм для управления скоростью зарядки, что привело к сверхбыстрой зарядке аккумуляторов.Xiaomi.

Недавно Xiaomi анонсировала систему быстрой зарядки под названием HyperCharge 200 Вт, способную полностью зарядить Mi 11 за 8 минут. Недостатком системы Xiaomi является то, что она не распространяется на другие устройства, кроме Mi 11.

Революционная технология зарядки Cambridge, как сообщается, имеет низкую стоимость и может увеличить цикл зарядки аккумулятора, избегая при этом перегрева. Возможности для этого исследования выдающиеся. Он предлагает огромное изменение скорости технологии, чтобы не отставать от внутренней работы литий-ионной батареи. Пока неизвестно, как скоро исследование перейдет из лаборатории на рынок в ближайшие несколько лет.

Поиск оптимального решения для зарядки все еще продолжается. Было обсуждено множество различных подходов, в том числе метод, который будет использовать звуковую энергию для зарядки телефонов и других устройств. Однако эти новые технологии серьезно ограничены, поскольку они еще не достигли прорыва, необходимого для перехода от этих технологий к материальным продуктам.

Источник — Astera.