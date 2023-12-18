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Исследователи нашли игры, которые чаще других откладывали на потом в 2023 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

Статистика от ресурса HowLongToBeat позволяет увидеть, какие игры в 2023 году чаще всего откладывали на потом. В списке лидеров находятся Baldur’s Gate III, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Hogwarts Legacy.

Это связано с их продолжительностью и сложностью прохождения. Интересным фактом является то, что инди-игра Sea of Stars также попала в этот список, собрав более 250 тысяч продаж за неделю и получив положительные отзывы критиков.

Кроме того, игры от студий Xbox и Sony также присутствуют в топе. Starfield, огромная космическая RPG, и Hi-Fi Rush, экшен с музыкальным акцентом, также были отложены на потом. А среди эксклюзивов Sony стоит отметить Final Fantasy XVI.

Исследователи нашли игры, которые чаще других откладывали на потом в 2023 году

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