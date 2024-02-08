Главная » Новости

Исследователь безопасности нашел способ обмануть Apple на 2,5 млн долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Известный специалист по безопасности, Ной Роскин-Фрейзи, был арестован за мошенничество, в результате которого он заработал 2,5 миллиона долларов на компании Apple.

Роскин-Фрейзи работал в компании ZeroClicks и ранее помогал Apple находить уязвимости в их гаджетах. Однако, следствие выяснило, что он вместе с соучастником обнаружил уязвимость в серверной системе Apple и использовал ее, чтобы получить доступ к корпоративному VPN компании.

Затем он украл подарочные карты на сумму 2,5 миллиона долларов и оформил доставку гаджетов Apple на сумму 100 тысяч долларов.

Роскин-Фрейзи также размещал заказы в магазинах Apple на 0 долларов и продлил бесплатно расширенную гарантию для них.

Он использовал вымышленные имена и оформил гарантию AppleCare для своих родственников. За эти преступные действия ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Источник: 404media.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.