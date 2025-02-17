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Исследование выявило связь между использованием смартфонов и изменениями в крови

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Новое исследование показало, что использование смартфонов может негативно влиять на кровоток уже через пять минут.

Ученые из Environmental Health Trust опубликовали статью в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine, в которой утверждается, что нахождение телефона рядом с телом может приводить к образованию клеточных скоплений в крови.

Исследование проводилось на 62-летней женщине, которая держала смартфоны на ноге во время ультразвукового сканирования.

После использования устройств у неё обнаружили сгустки в крови, что не наблюдалось до воздействия. В исследовании участвовали iPhone XR и iPhone 16 Plus.

Тем не менее результаты предварительные и требуют дальнейшего изучения с большим количеством участников. Сгустки эритроцитов могут быть связаны с различными заболеваниями, но их образование также зависит от других факторов, таких как высокое давление и диабет.

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