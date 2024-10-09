Стало известно, как Android-устройства грозят успехам в личной жизни

Владельцам Android-смартфонов сложнее строить отношения, согласно результатам опроса, проведенного аналитической компанией All About Cookies среди поколения «зумеров».

Исследование показало, что пользователи iPhone продолжают пренебрегать владельцами Android, что затрудняет им поиск друзей и романтических партнеров.

Более половины респондентов (52%) заявили, что сталкивались с высмеиванием из-за своего Android-телефона, а 36% сообщили о жестком осуждении.

Четверть пользователей Android (26%) чувствуют неловкость из-за своего устройства, и 30% подумывают о переходе на iPhone, чтобы избежать насмешек.

Среди владельцев iPhone 22% смотрят на пользователей Android свысока, а 23% не стали бы строить отношения с человеком, имеющим Android-телефон.

Интересно, что мужчины с iPhone относятся к женщинам с Android хуже, чем наоборот: 31% мужчин готовы «свайпнуть влево» в приложениях для знакомств, если у женщины Android, в то время как только 16% женщин сделали бы то же самое.

Около 42% владельцев Android пытаются скрыть модель своего смартфона, избегая использования iMessage, чтобы не вызвать пренебрежение со стороны пользователей iPhone. Они предпочитают мессенджеры, которые не указывают операционную систему устройства.