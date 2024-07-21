Исследование: увлечение социальными сетями и плохими новостями опасно для психики

Недавние исследования ученых из Университета Флиндерса в Австралии показали, что бесконечное листание социальными сетями и чтение негативных новостей может иметь опасные последствия для психического здоровья.

Этот феномен, известный как «думскроллинг», может привести к ухудшению психического состояния и даже вызвать размышления о бессмысленности жизни.

Исследование, опубликованное в журнале Computers in Human Behavior Reports, является первым в мире исследованием, посвященным влиянию думскроллинга на экзистенциальный кризис.

Ученые обнаружили, что пользователи социальных сетей и мессенджеров, которые постоянно изучают новости о происшествиях, конфликтах или теориях заговора, могут развить привыкание к этому поведению. Такое привыкание негативно сказывается на психическом здоровье, снижает доверие к другим людям и может создать ощущение бессмысленности жизни.

Для проверки влияния думскроллинга ученые провели опрос среди 800 студентов из США и Ирана, чтобы учесть культурные различия.

Они задали вопросы о том, как часто студенты пользуются социальными сетями, задумываются ли о смысле своего существования и верят ли в справедливость мира. Результаты показали, что зависимость от негативных новостей увеличивает экзистенциальную тревогу и беспокойство по поводу вопросов жизни и смерти. Иранские студенты также проявили больше неприязни к людям.

Исследователи рекомендуют ограничивать время, проводимое в социальных сетях и чтении новостей. Они советуют отслеживать, сколько времени уходит на эти активности, чтобы осознать их влияние на жизнь.

Если думскроллинг становится проблемой, рекомендуется реже использовать социальные сети, что поможет улучшить психическое состояние.