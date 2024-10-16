Исследование SellCell: iPhone 16 теряет в цене быстрее своих предшественников

iPhone все еще сохраняют свою ценность, но Samsung Galaxy S становятся все более конкурентоспособными, сообщил SellCel.

Согласно последним данным, iPhone продолжают хорошо сохранять свою стоимость по сравнению с другими брендами, однако новые модели Samsung Galaxy S становятся все более ценными. С момента выхода iPhone 12 стоимость моделей Apple снизилась почти на 5% в год.

После выпуска iPhone 16 стало известно, что он теряет в цене на 8% быстрее, чем iPhone 15. Несмотря на то, что iPhone все еще остаются популярными для перепродажи, с каждой новой моделью их стоимость снижается быстрее.

В первые две недели после выхода iPhone 16 его стоимость уменьшилась на 41,2%, что хуже, чем у предыдущих моделей iPhone 14 и 15.

Напротив, смартфоны Samsung, такие, как S22 и S23, потеряли меньше в стоимости за тот же период, что делает их более привлекательными для пользователей. Например, S22 потерял 66,7% своей стоимости в 2022 году, а S23 — 61,1% за 12 месяцев.

Таким образом, хотя iPhone все еще высоко ценятся, новые модели Samsung показывают более устойчивые результаты на рынке.