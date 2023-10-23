Исследование: россиянам звонят мошенники из-за утечек персональных данных

Половина российских граждан сталкиваются с частыми звонками мошенников и навязчивым спамом из-за утечки своих личных данных. Эти выводы сделали 51 процент из числа респондентов, участвовавших в исследовании компании «Гарда», результаты которого были представлены на конференции «Защита данных: сохранить все».

В рамках исследования также было обнаружено, что 29 процентов участников столкнулись с взломом своих аккаунтов в социальных сетях. Около четырех процентов сообщили о взломе аккаунтов государственных служб и банковских приложений, что привело к финансовым потерям, а также к случаям шантажа и вымогательства. Однако только два процента респондентов столкнулись с проблемами, связанными с мошенничеством в недвижимости, открытием фирм-однодневок и подобными ситуациями.

Что касается сумм потерь, то 39 процентов участников исследования потеряли суммы до 10 тысяч рублей, такую же долю респондентов лишились до 100 тысяч рублей. Девять процентов россиян потеряли до миллиона рублей, в то время как по одному проценту респондентов сообщили о утере от пяти миллионов рублей и выше.

Отмечается, что 51 процент россиян не предпринимают никаких действий после инцидентов с утечкой личных данных. Примерно каждый пятый россиянин оставляет негативный отзыв о компании, столкнувшейся с проблемой (18 процентов), или обращается с жалобой непосредственно к самой компании (17 процентов). Лишь каждый десятый россиянин обращается с жалобой в надзорные органы, а два процента подают иск в суд.