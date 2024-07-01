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Исследование JD Power: электрокары остаются ненадежными из-за электроники

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Исследование, проведенное JD Power, показало, что поломки в электромобилях чаще всего связаны с программным обеспечением.

В сравнении с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), электромобили и гибридные автомобили испытывали больше проблем, связанных с различными компонентами, включая двигатель, ходовую часть и топливные узлы.

Опрос показал, что на каждые 100 автомобилей с ДВС приходилось 180 случаев ремонта, в то время как на 100 электромобилей приходилось 266 случаев ремонта. Основной источник проблем в электромобилях связан с программным обеспечением и электроникой.

JD Power также отметил, что критических поломок в электромобилях и гибридных автомобилях было в три раза больше, чем в автомобилях с ДВС. Ремонт таких проблем требует более высокого технического уровня и не может быть выполнен в обычном автосервисе.

 

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