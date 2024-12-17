Исследование: функции ИИ в iPhone и Samsung не оправдывают ожиданий

Недавнее исследование показало, что 73% пользователей iPhone и 87% пользователей Samsung считают функции искусственного интеллекта (ИИ) практически бесполезными.

В опросе SellCell, в котором участвовали более 2000 пользователей, выяснилось, что 16,8% владельцев iPhone готовы рассмотреть переход на Samsung из-за более продвинутых функций ИИ, а 9,7% пользователей Samsung заинтересованы в переходе на Apple.

Для пользователей iPhone ИИ важнее: 47,6% считают его ключевым фактором при выборе нового телефона, тогда как среди пользователей Samsung этот показатель составляет только 23,7%.

Среди пользователей наблюдается общее недовольство существующими функциями ИИ. Наиболее популярными функциями для iPhone были инструменты для написания текстов и сводки уведомлений, а для Samsung — поиск по кругу и помощник по фотографиям.

Исследователи отмечают, что пользователи ожидают более качественных решений в области ИИ и готовы менять бренды, если это улучшит их опыт использования смартфонов.