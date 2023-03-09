Исследование CIRP: Люди после 45 лет почти не интересуются iPhone, iPad и Mac

Продукция компании Apple во всем мире пользуется огромным спросом, но как оказалось она интересна в основном людям в возрасте до 44 лет.

Исследование CIRP показало, что у пользователей старше 44 лет нет большего желания покупать смартфоны, планшеты и компьютеры компании Apple.

Возрастное разделение для iPhone, iPad и Mac имеется во всем мире. Так, половина владельцев смартфонов iPhone имеют возраст от 18 до 34 лет, большое количество пользователей «яблочных» телефонов в возрасте от 35 до 44 лет.

На эти две группы приходится почти три четверти всех владельцев iPhone. А вот более старшее поколение уже теряет интерес к iPhone, а также iPad и Mac.