Исследование: чрезмерное увлечение фитнес-браслетами может ухудшать самочувствие

Ученые из Бельгии выяснили, что гаджеты и приложения для контроля активности могут не только помогать поддерживать здоровый образ жизни, но и вредить психическому состоянию.

Браслеты, отслеживающие физическую активность и здоровье, стали популярны, и 75% людей используют их, а почти половина делает это больше двух лет.

Специалисты из Льежского университета провели исследование, в котором опросили 30 пользователей таких устройств. Люди использовали эти технологии для разных целей: чтобы похудеть, повысить работоспособность или начать вести здоровый образ жизни. Однако их отношение к трекерам было разным.

Некоторые пользователи сначала увлекались устройствами, но потом теряли интерес, другие становились одержимыми, тратя слишком много времени на анализ своих показателей.

Это иногда приводило к стрессу, так как люди слишком серьезно относились к данным, забывая, что они могут быть неточными, и спешили достичь своих целей.

Таким образом, использование трекеров может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на самочувствие.