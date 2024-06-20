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Исследование: 60% фишинговых сайтов имитируют инвестиционные сервисы

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Хакеры всё чаще создают поддельные сайты, которые выглядят как популярные инвестиционные сервисы и известные бренды.

Исследование: 60% фишинговых сайтов имитируют инвестиционные сервисы

Более 60% обнаруженных фишинговых сайтов в последние полгода имитируют интерфейс инвестиционных сервисов, а 10% — сайты известных брендов и компаний, выяснилось в ходе совместного исследования «МегаФона» и «Яндекс Браузера».

Оставшиеся 30% фишинговых сайтов относятся к различным категориям, таким как социальные сети, сервисы продажи билетов на мероприятия, просьбы проголосовать за родственника, личные кабинеты онлайн-банков и государственные порталы.

Мошенники также создают сайты для обмена криптовалюты и проводят фальшивые розыгрыши призов.

Рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и сообщения в мессенджерах являются популярными каналами распространения подобных ссылок среди злоумышленников. Через них проводятся спам-атаки.

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