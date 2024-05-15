Испанская Loewe представила первые OLED-телевизоры из настоящего бетона

Испанский модный дом Loewe представил уникальную линейку OLED-телевизоров под названием Stellar, которые стали первыми изделиями, изготовленными из настоящего бетона.

Компания удивила потребителей не только необычным материалом, но и огромной памятью на 1 ТБ, доступной в каждой модели.

Задняя панель телевизоров Stellar выполнена из массивной бетонной плиты, при этом корпус остается тонким и изящным благодаря алюминиевым рамкам. Съемная подставка в форме X изготовлена из прочной стали, добавляя привлекательности и функциональности.

Линейка Stellar включает модели с широким диапазоном диагоналей, начиная от 42 до 97 дюймов, с разрешением 4K.

Прошивка Loewe OS9, основанная на Tizen OS от Samsung, обеспечивает плавный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Особенностью бетонных телевизоров стала огромная память на 1 ТБ, что позволяет хранить десятки фильмов и приложений непосредственно на устройстве.

Технологии HDR10, HDR10+ и HLG обеспечивают потрясающую картинку, а звуковая технология Dolby Atmos создает объемное звуковое пространство.

Loewe Stellar будет доступна для покупки в этом летнем сезоне. Цены на модели с диагоналями 42-65 дюймов составят от 3299 до 5999 евро (от 326 200 до 593 100 рублей).

Более крупные модели с 77-, 83- и 97-дюймовыми экранами появятся в продаже осенью, и их стоимость будет обнародована позднее.