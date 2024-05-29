Искусственный интеллект сможет помочь в обнаружении пластика

Группа ученых из Нагойского университета и Национального института материаловых наук в Японии представила новый метод обнаружения микропластика в морских и пресноводных средах.

Они использовали доступные и экономичные пористые металлические подложки и методы машинного обучения. Их исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Экологический мониторинг требует обнаружения и идентификации микропластика в образцах воды. Однако это представляет определенные сложности из-за структурного сходства микропластика с естественными органическими соединениями, такими как биопленки, водоросли и органическое вещество. Новый метод основан на процессе поверхностно-усиленной резонансной спектроскопии (SERS) и алгоритмах машинного обучения, что позволяет одновременно разделять и измерять содержание шести основных типов микропластика.

Ученые надеются, что их инновационное решение существенно поможет в оценке влияния загрязнения микропластиком на общественное здоровье и на состояние организмов в морских и пресноводных средах.