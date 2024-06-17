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Искусственный интеллект поможет врачам избежать 95 % ошибок

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Исследование, проведенное специалистами Массачусетской больницы общего профиля, выявило, что искусственный интеллект (ИИ) может существенно помочь врачам избежать ошибок при выборе и назначении лекарственных препаратов во время операций.

По результатам исследования, 95 % ошибок, связанных с приемом лекарств, могли быть предотвращены с помощью ИИ.

В ходе исследования были изучены отчеты о безопасности, связанные с ошибками в приеме лекарств, задокументированные врачами-анестезиологами за период с августа 2020 года по август 2022 года. Каждая ошибка была классифицирована двумя независимыми рецензентами по времени и типу. Из общего числа ошибок при приеме лекарств (80), 76 (или 95 процентов) могли быть избежаны.

Доктор Карен С. Нанджи и его коллеги рекомендуют внедрение ИИ-моделей, которые будут контролировать действия врачей и помогать им избегать ошибок.

Они отмечают, что поддержка принятия клинических решений с использованием ИИ может повысить эффективность и качество медицинской помощи в операционных условиях. Однако они также отмечают, что внедрение подобных систем находится на ранних стадиях и требует дополнительных исследований и разработок.

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