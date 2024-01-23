Искусственный интеллект пока не сможет заменить большинство профессий

Исследование, проведенное специалистами из Массачусетского технологического института (MIT), показало, что на данный момент нет экономически эффективных способов заменить живую рабочую силу на искусственный интеллект.

В ходе исследования было моделировано внедрение автоматизации в различные сферы в США, с учетом использования технологии компьютерного зрения.

Было выяснено, что только 23% профессий могут быть заменены ИИ с учетом зарплаты и стоимости внедрения соответствующих технологий.

В остальных случаях использование людей оказывается экономически более выгодным, так как интеграция и эксплуатация систем визуального распознавания слишком дороги.

В прошлом году наблюдалось ускорение внедрения ИИ-технологий во всех отраслях, что было обусловлено появлением новых генеративных алгоритмов, таких как ChatGPT от OpenAI.

Технологические компании в США и Китае запустили новые услуги на базе ИИ и объявили о планах по ускорению развития данной области. Это вызвало опасения относительно потери рабочих мест людьми из-за широкого внедрения нейросетей.

Однако, согласно отчету исследователей, менее четверти профессий могут быть заменены системами с компьютерным зрением из-за экономической нецелесообразности.

Компьютерное зрение позволяет машинам извлекать информацию из изображений и других визуальных данных. Оно применяется в различных областях, включая автономное вождение и классификацию фотографий на смартфонах.

Наиболее оптимально использование систем компьютерного зрения в розничной торговле, транспортных перевозках и складировании, а также в здравоохранении.

Согласно исследованию, на данный момент только 3% из 1000 рассмотренных задач в 800 профессиях могут быть автоматизированы с помощью ИИ-систем с компьютерным зрением.

Однако к 2030 году этот показатель может достигнуть 40%, если снизится стоимость использования данных и повысится точность работы ИИ-систем.

Источник: 3dnews.ru.