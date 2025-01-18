Искусственный интеллект обвиняют в глобальном потеплении

Вопрос о глобальном потеплении вновь обострился, и на этот раз в виновниках оказался искусственный интеллект. С увеличением его использования серверы требуют огромные объемы энергии, что приводит к выделению значительного тепла.

Ученые предупреждают, что быстрый рост технологий может ускорить экологическую катастрофу.

По данным Goldman Sachs, к 2030 году спрос на электроэнергию для центров обработки данных вырастет на 160%, и они будут потреблять около 8% всей энергии в США. Это может привести к увеличению выбросов вредных веществ на 662%.

Эксперты отмечают, что современные видеокарты потребляют много энергии, аналогично чайникам, и в дата-центрах может находиться множество таких устройств. В результате, потребление электроэнергии в интернете сопоставимо с энергозатратами небольшой страны.

Некоторые исследования показывают, что потребление ChatGPT в 2022 году превышает годовое потребление Барбадоса. Однако ученые также указывают, что климатические изменения происходят естественно, и влияние человека на этот процесс может быть ограниченным.я