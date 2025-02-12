Главная » Новости

Искусственный интеллект начал влиять на выбор брендов смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Недавние данные показывают, что 23% потребителей отметили, что функции искусственного интеллекта влияют на их предпочтения в отношении брендов смартфонов. В то же время, iPhone 16 стал самой продаваемой моделью в мире в праздничный период.

Продажи смартфонов в четвертом квартале 2024 года немного увеличились, благодаря высоким показателям в США и Австралии. Серия iPhone 16 продолжает доминировать на рынке, занимая 20% всех продаж в США и 8% в Европе.

Samsung также удерживает сильные позиции, особенно в Великобритании, хотя сталкивается с конкуренцией от Xiaomi и Google Pixel.

Однако многие покупатели все еще не знают о функциях ИИ, что предоставляет производителям возможность обучать их. В то же время, существует риск «усталости от ИИ», когда потребители становятся менее заинтересованными в новых функциях.

Компании, такие как Samsung, продолжают развивать ИИ-технологии, но уникальные и революционные функции пока не представлены.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.