Искусственный интеллект начал влиять на выбор брендов смартфонов

Недавние данные показывают, что 23% потребителей отметили, что функции искусственного интеллекта влияют на их предпочтения в отношении брендов смартфонов. В то же время, iPhone 16 стал самой продаваемой моделью в мире в праздничный период.

Продажи смартфонов в четвертом квартале 2024 года немного увеличились, благодаря высоким показателям в США и Австралии. Серия iPhone 16 продолжает доминировать на рынке, занимая 20% всех продаж в США и 8% в Европе.

Samsung также удерживает сильные позиции, особенно в Великобритании, хотя сталкивается с конкуренцией от Xiaomi и Google Pixel.

Однако многие покупатели все еще не знают о функциях ИИ, что предоставляет производителям возможность обучать их. В то же время, существует риск «усталости от ИИ», когда потребители становятся менее заинтересованными в новых функциях.

Компании, такие как Samsung, продолжают развивать ИИ-технологии, но уникальные и революционные функции пока не представлены.

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