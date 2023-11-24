Искусственный интеллект может стать реальной угрозой для человечества

Сотрудники Open AI направили письмо, в котором назвали искусственный интеллект угрозой для человечества, перед тем как генеральный директор Сэм Альтман был уволен. По информации Reuters, сотрудники компании ChatGPT сообщили о прорывах в исследованиях ИИ и его потенциальной угрозе.

Они отметили, что система проекта Q* отличается от ChatGPT и способна решать задачи автономно, учиться на своих ошибках и перенимать опыт. Хотя ИИ в настоящее время решает только простые задачи, его мощь вызывает невероятное впечатление.

Решение об увольнении Альтмана, по информации агентства, могло быть принято на основании письма одного из сотрудников. Руководство компании было обеспокоено быстрым развитием продуктов, которые могут представлять угрозу безопасности. На саммите АТЭС в Сан-Франциско Альтман упоминал о прорывах в области искусственного интеллекта, но компания официально не подтвердила существование такого проекта.

Стоит отметить, что недавно Альтман получил предложение о работе в Microsoft.