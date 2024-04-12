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Искусственный интеллект для Nike разработал уникальную коллекцию кроссовок

Автор На чтение 1 мин Просмотров 61 Опубликовано

Nike, известный мировой бренд спортивной обуви, представил уникальную коллекцию кроссовок, созданных при помощи искусственного интеллекта.

Эти инновационные модели, которые можно охарактеризовать как футуристическую обувь, были представлены на специальной выставке, посвященной Олимпийским играм в Париже.

Основной фокус при создании этих кроссовок был сделан не только на эстетическом дизайне, но и на функциональности. Чтобы достичь этой цели, Nike провел опрос с участием известных спортсменов, включая французского профессионального баскетболиста Виктора Вембаньяма. Они делились своими предпочтениями и комментариями о том, какая обувь наиболее удобна для них.

Результатом этого процесса стало создание более пяти уникальных пар кроссовок, которые были представлены на выставке. Каждая модель имеет бело-оранжевую цветовую гамму и украшена логотипом бренда Nike, а также надписью «AIR». Кроссовки выглядят свежо и необычно, отличаясь от традиционных моделей.

К сожалению, эти футуристические кроссовки не будут доступны для покупки, так как они представляют собой концептуальные модели, созданные для демонстрации возможностей искусственного интеллекта в модной индустрии. Однако, возможно, в будущем Nike примет решение выпустить подобные модели на рынок.

Искусственный интеллект для Nike разработал уникальную коллекцию кроссовок Искусственный интеллект для Nike разработал уникальную коллекцию кроссовок Искусственный интеллект для Nike разработал уникальную коллекцию кроссовок

Искусственный интеллект для Nike разработал уникальную коллекцию кроссовок

 

Источник: hi-tech.mail 

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