Исходный код ядра Xiaomi Mi 11 отсутствует, устройство носит кодовое название «Венера»

Вчера Xiaomi анонсировала Mi 11 как первый в мире смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 888. Вскоре после запуска на телефон уже был оформлен предварительный заказ, и он должен поступить в продажу впервые 1 января. В преддверии его продажи смартфон компания даже выпустила исходный код ядра этого устройства.

Смартфоны Xiaomi уже много лет популярны в сообществе разработчиков. Это потому, что компания известна тем, что выпускает исходный код ядра для своих телефонов в основном вовремя. В результате телефоны с брендами Mi, Redmi и POCO известны, чем любые другие устройства в сообществе пользовательских ROM.

Все смартфоны группы Xiaomi работают под управлением MIUI (кроме телефонов Android One). Не всем пользователям это нравится, и поэтому опытные пользователи склонны устанавливать собственные ПЗУ. Поскольку компания позволяет пользователям разблокировать загрузчик, помимо выпуска исходного кода ядра и предоставления лучшего оборудования по доступным ценам, устройства Xiaomi продолжают оставаться популярными для этой нишевой аудитории.

С выпуском исходного кода ядра Mi 11 (кодовое имя: «venus») мы можем ожидать, что разработчики в ближайшие дни начнут работать над компиляцией восстановления TWRP, пользовательских ПЗУ, пользовательских ядер и многого другого для этого телефона.

Тем не менее, Xiaomi подтвердила, что скоро запустит Mi 11 во всем мире. Мы считаем, что телефон может дебютировать на международных рынках уже в первом квартале 2021 года. Кроме того, третий по величине смартфон в мире производитель также сообщил обнародует Ми 11 Pro после того, как весенний фестиваль (середина февраля) в Китае.