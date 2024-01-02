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Иркутские учёные нашли способ определять предвестников сильных землетрясений

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Ученые Института земной коры СО РАН разработали инновационный метод поиска предвестников сильных землетрясений, который был успешно запатентован. Они предлагают использовать низкочастотные микросейсмические колебания в качестве прогнозного параметра для определения приближения сейсмического события.

С помощью мониторинга сейсмических шумов в зонах литосферы и анализа сигналов в спектральном окне от 0,01 до 1 Гц, а также изучения их поляризации, ученые могут определить не только приближение землетрясения, но и его предполагаемое место.

Запатентованный метод значительно повышает достоверность краткосрочного прогнозирования сильных землетрясений и указывает на место предстоящих толчков. Регистрация изменений прогнозного параметра осуществляется за несколько суток до нескольких часов до самого землетрясения.

Преимущество этого метода заключается в его простоте и низких временных затратах. Он основан на анализе среднего и текущего спектров микросейсмических колебаний, что позволяет его использовать в реальном времени с помощью уже существующей сейсмической сети в Прибайкалье и Забайкалье.

Прибайкалье является одной из наиболее подверженных землетрясениям областей из-за своего расположения в Байкальской рифтовой зоне. Последнее значительное землетрясение произошло 30 октября 2023 года между материком и островом Ольхон.

Ученые из Института земной коры продолжают свои исследования и наблюдения, чтобы предоставить более точные данные о месте и времени возможных землетрясений. Их работа имеет важное значение для более эффективного предупреждения и защиты от опасных сейсмических событий.

Источник: ircity.ru.

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