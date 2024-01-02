Иркутские учёные нашли способ определять предвестников сильных землетрясений

Ученые Института земной коры СО РАН разработали инновационный метод поиска предвестников сильных землетрясений, который был успешно запатентован. Они предлагают использовать низкочастотные микросейсмические колебания в качестве прогнозного параметра для определения приближения сейсмического события.

С помощью мониторинга сейсмических шумов в зонах литосферы и анализа сигналов в спектральном окне от 0,01 до 1 Гц, а также изучения их поляризации, ученые могут определить не только приближение землетрясения, но и его предполагаемое место.

Запатентованный метод значительно повышает достоверность краткосрочного прогнозирования сильных землетрясений и указывает на место предстоящих толчков. Регистрация изменений прогнозного параметра осуществляется за несколько суток до нескольких часов до самого землетрясения.

Преимущество этого метода заключается в его простоте и низких временных затратах. Он основан на анализе среднего и текущего спектров микросейсмических колебаний, что позволяет его использовать в реальном времени с помощью уже существующей сейсмической сети в Прибайкалье и Забайкалье.

Прибайкалье является одной из наиболее подверженных землетрясениям областей из-за своего расположения в Байкальской рифтовой зоне. Последнее значительное землетрясение произошло 30 октября 2023 года между материком и островом Ольхон.

Ученые из Института земной коры продолжают свои исследования и наблюдения, чтобы предоставить более точные данные о месте и времени возможных землетрясений. Их работа имеет важное значение для более эффективного предупреждения и защиты от опасных сейсмических событий.

Источник: ircity.ru.