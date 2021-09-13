iQOO Z5 Pro, V2129A замечен на Geekbench с основными характеристиками

На Geekbench появились два новых телефона Vivo с такими номерами моделей, как V2148A и V2129A. Внешний вид базы данных IMEI V2148A показал, что он может запускаться с прозвищем iQOO Z5 Pro. V2129A — неизвестное устройство, обнаруженное впервые. Его список в Geekbench показывает, что это предстоящий смартфон среднего класса от бренда.

Исходный код списка iQOO Z5 Pro в Geekbench показывает, что его набор микросхем обеспечивает максимальную скорость обработки 2,40 ГГц. Это также показывает, что SoC оснащен Adreno 642L. Этих подсказок достаточно, чтобы сделать вывод, что он работает на мобильной платформе Snapdragon 778G.

В списке Geekbench также упоминается, что он имеет 8 ГБ ОЗУ и ОС Android 11. В одноядерном тесте Geekbench 4 телефон получил 3642 балла, а в многоядерном — 11532 балла. Телефон недавно был замечен на сайте сертификации 3C в Китае. Он показывает, что это устройство с поддержкой 5G, и его розничная упаковка может включать зарядное устройство на 44 Вт.

Предполагается, что Z5 Pro будет иметь дисплей с частотой обновления 120 Гц, 64-мегапиксельную основную камеру, батарею емкостью 5000 мАч, два динамика и аудиоразъем 3,5 мм. Отчеты показали, что серия iQOO Z5 включает два других устройства, такие как iQOO Z5 и iQOO Z5x. Z5x считается обновленной версией грядущего Vivo S10e. Информации о спецификациях Z5 нет.

Что касается телефона Vivo V2129, его Geekbench показал, что он может работать на Snapdragon 460 . В листинге также выявлено наличие 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11.