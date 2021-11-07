iQOO U5 обнаружен в базе IMEI

Сообщается, что iQOO работает над новым телефоном серии U под названием iQOO U5. Аппарат появился в базе IMEI вместе с номером модели.

Как видно на приведенном ниже снимке экрана, телефон Vivo с номером модели V2165A указан с прозвищем iQOO U5 в базе данных IMEI. Утечка информации, появившаяся ранее в этом месяце, показала, что компания планирует выпустить серию смартфонов iQOO U5 до конца года в Китае. Следовательно, есть вероятность, что модельный ряд U5 может стать официальным в декабре.

Утечка также показала, что iQOO U5 будет работать на чипсете Dimensity 810. Остальные характеристики U5 скрыты. Он, вероятно, будет конкурировать с серией смартфонов Redmi Note 11, которая недавно дебютировала в Китае.

Источник — Astera.